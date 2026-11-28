धरने पर बैठे चंद्रभान सिंह लोधी ने कहा कि पुल नहीं होने से हजारों ग्रामीण प्रभावित हैं। इस समस्या के कारण तीन लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन शासन-प्रशासन ने अब तक गंभीरता नहीं दिखाई। अरविंद सिंह नन्हे राजा ने कहा कि मांग पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। वहीं नरेश सिंह लोधी ने बताया कि खेती-किसानी के काम के लिए भी 30 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है तथा बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक पुल निर्माण शुरू नहीं होता अथवा वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा।