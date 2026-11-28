मुनिश्री ने कहा कि मंदिर में भगवान की वंदना करते समय तीन, चार और पांच पुंज चढ़ाने की परंपरा है। तीन पुंज चढ़ाते समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्मरण किया जाता है। चार पुंज में चार अनुयोगों की भावना रहती है और पांच पुंज में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एवं साधु अर्थात पंच परमेष्ठियों का स्मरण किया जाता है। संख्या वही रहती है, लेकिन उसके पीछे जुड़े भाव और विचार अलग होते हैं। उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग सुनाते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने आचार्यश्री की नौ व्यक्तियों के बीच की गई विधि को देखकर नौ अंक पर सट्टा लगाया और संयोग से जीत गया। उसके लिए नौ की संख्या का अर्थ धन कमाने का माध्यम था, जबकि धर्मात्मा व्यक्ति संख्याओं में आध्यात्मिक भाव देखता है। इससे स्पष्ट होता है कि संख्या से अधिक महत्वपूर्ण उसके पीछे जुड़ी भावना और दृष्टिकोण है।