लाड़ली बहना के बैंक खातों में ट्रांसफर हुई 41वीं किस्त, तुरंत करें चेक

Umaria News :मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उमरिया जिले के गुरुवाही में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक पर पात्र महिलाओं के बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कर दी है। बता दें कि, योजना के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें घरेलू खर्चों में मदद मिलती है।