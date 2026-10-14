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उमरिया

लाड़ली बहना के बैंक खातों में ट्रांसफर हुई 41वीं किस्त, तुरंत करें चेक

Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के बैंत खातों में योजना के 1500 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं।
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उमरिया

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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 14, 2026

Ladli Behna Yojana

सीएम मोहन यादव ने ट्रांसफर की राशि (फोटो सोर्स: @DrMohanYadav51)

Umaria News :मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उमरिया जिले के गुरुवाही में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक पर पात्र महिलाओं के बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कर दी है। बता दें कि, योजना के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें घरेलू खर्चों में मदद मिलती है।

आपको बता दें कि, लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए राशि दी जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी करीब 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को किस्त का लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ये राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की है।

1500 रुपए खाते में ट्रांसफर

प्रदेश सरकार के एक्स हैंडल पर कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में ग्राम गुरुवाही, जिला उमरिया में 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' अंतर्गत आयोजित लाड़ली बहनों के खाते में किस्त अंतरण किया गया।

गुरुवाही गांव से लाड़ली बहना को सौगात

किस्त जारी करने के लिए जिले के गुरुवाही गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम मानपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत किया गया है, जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सम्मेलन में शामिल होकर राशि अंतरित की।

सीएम ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन

इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्राम गुरुवाही में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्व सहायत समूहों की महिलाओं द्वारा बनाई चीजों की जानकारी ली। इसी के साथ जिले के दिव्यांगजनों के ट्राइसाइकिल भी भेंट की। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री नागर सिंह समेत जिले के कई जन प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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Updated on:

14 Oct 2026 03:22 pm

Published on:

14 Oct 2026 03:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / लाड़ली बहना के बैंक खातों में ट्रांसफर हुई 41वीं किस्त, तुरंत करें चेक

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According to reports, the highest number of accidents are occurring on the Manpur-Jaisinghnagar State Highway 10, and the traffic department does not appear to be succeeding in curbing this trend. Accidents are also taking place because drivers in rural areas lack awareness of traffic rules.
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