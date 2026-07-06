6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उमरिया

लाड़ली बहना योजना बंद कराना है क्या?’ बीजेपी विधायक मीना सिंह का बयान वायरल

Umaria BJP MLA statement- उमरिया जिले में पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक मीना सिंह के बयान के बाद सोशल मीडिया पर आने लगी तरह-तरह की प्रतिक्रिया...।
2 min read
Google source verification

उमरिया

image

Manish Geete

Jul 06, 2026

Umaria BJP MLA statement

Umaria BJP MLA statement- भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री मीना सिंह के बयान पर हंगामा।

Ladli Behna Yojana controversy- उमरिया जिले में भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री मीना सिंह का बयान तेजी से वायरल हो गया। 6 जून को दिया यह बयान 6 जुलाई को सोशल मीडिया पर आने के बाद से राजनीति गर्मा गई है। दरअसल, मीना सिंह मंच से भारत माता की जय के नारे लगवा रही थी। तभी कुछ महिलाएं सामने बैठी थी जो नारा नहीं लगा रही थी, इतने में मीना सिंह ने महिलाओं की ओर इराशा करते हुए कहा कि महिलाएं क्यों नहीं बोलीं…। लाडली बहना योजना बंद करना है क्या।

मध्यप्रदेश की पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में भाजपा विधायक मीना सिंह का 10 सेकंड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्रिका इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मीना सिंह के बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई है। कई लोग मीना सिंह के बयान की आलोचना कर रहे हैं।

कहा जा रहा है कि 6 जून को ग्राम पंचायत कुदरी नंबर-02 में अटल सेवा सदन का लोकार्पण कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में मीना सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल आई हुई थीं। कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में भी उन्हें विधायक (पूर्व कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश शासन), विधानसभा क्षेत्र मानपुर के रूप में आमंत्रित किया गया था।

सोशल मीडिया पर आई ऐसी प्रतिक्रियाएं

मीना सिंह के ऐसे बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। इसे लेकर लोग अलग-अलग तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे राष्ट्रभक्ति के समर्थन में दिया गया सामान्य संबोधन बता रहे हैं, तो कुछ लोग मीना सिंह की कथित टिप्पणी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो तेजी से फारवर्ड किया जा रहा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मीना सिंह ने यह टिप्पणी किस बात को लेकर की थी। उनके बयान का पूरा वीडियो जारी नहीं हुआ है और छोटी सी क्लिप ही वायरल की जा रही है। जो क्लिप वायरल हो रही है, वो केवल 10 सेकंड की है। इससे वीडियो के आगे का भाग समझ नहीं आ रहा है लेकिन इसे लेकर लोग तरह-तरह से अनुमान लगा रहे हैं।

इस मामले में अब तक भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री मीना सिंह की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। वहीं प्रशासन या संबंधित अधिकारियों की ओर से भी इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर इसके वायरल होने के बाद यह राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है।

पहले भी हो चुके हैं बयान वायरल

इससे पहले उमरिया जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी मंत्री रहते हुए मीना सिंह बिफर पड़ी थी। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को दिए जाने वाले आभूषणों की कीमत और क्वालिटी से जुड़ा मुद्दा उठाया था। खुद मीना सिंह ने यह गड़बड़ी पकड़ी थी। इसके बाद हितग्राहियों को आभूषण की जगह नकद राशि देने का ऐलान किया था। यह बयान भी काफी दिनों तक वायरल हुआ था। मानपुर जनपद पंचायत में 86 जोड़ों का विवाह चल रहा था। तभी मुख्य अतिथि के रूप में उस समय की जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह ने आभूषण में गड़बड़ी पकड़ ली थी। तब हर जोड़े को 12 हजार 950 रुपए के जेवर दिए जाने थे। मीना सिंह ने मंच से कहा था कि जो आभूषण दिए जा रहे हैं, उनकी कीमत पांच-छह हजार रुपए से ज्यादा नहीं है। इस पर मंत्री ने पहले तो अधिकारियों को फटकार लग दी थी फिर बाद में अफसरों से जेवर वापस कर हर जोड़े को नकद राशि देने को कहा था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Jul 2026 08:40 pm

Published on:

06 Jul 2026 08:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / लाड़ली बहना योजना बंद कराना है क्या?’ बीजेपी विधायक मीना सिंह का बयान वायरल

बड़ी खबरें

View All

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘रात में घेरा, हाथ मोड़कर जमीन पर पटका’, उमरिया में पटवारी के साथ मारपीट, राजस्व विभाग में हड़कंप

patwari assaulted for Declaring land as government land badly injured
उमरिया

During this protest organized under the leadership of the Block Congress Committee

कांग्रेस नेताओं ने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया
उमरिया

ghar se mahaj do kilometer pehle car ne bike sawar ko maari takkar do yuvakon ki maut ek gambhir

According to reports, the highest number of accidents are occurring on the Manpur-Jaisinghnagar State Highway 10, and the traffic department does not appear to be succeeding in curbing this trend. Accidents are also taking place because drivers in rural areas lack awareness of traffic rules.
उमरिया

Politics heats up again over granting Tehsil status to Chilhari in Umaria district

जिले के मानपुर विकासखंड में तहसील गठन को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अमरपुर को तहसील बनाए जाने की मांग के बीच चिल्हारी क्षेत्र के लोगों ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि चिल्हारी लंबे समय से प्रशासनिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, इसलिए तहसील का दर्जा चिल्हारी को मिलना चाहिए।
उमरिया

Bandhavgarh Tiger Attack: आदमखोर बाघ! 24 घंटों में दो इंसानों का शिकार किया, उमरिया में पहले बड़ी मां और फिर भतीजे की ली जान

tiger
उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.