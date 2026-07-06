लाड़ली बहना योजना बंद कराना है क्या?’ बीजेपी विधायक मीना सिंह का बयान वायरल

इससे पहले उमरिया जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी मंत्री रहते हुए मीना सिंह बिफर पड़ी थी। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को दिए जाने वाले आभूषणों की कीमत और क्वालिटी से जुड़ा मुद्दा उठाया था। खुद मीना सिंह ने यह गड़बड़ी पकड़ी थी। इसके बाद हितग्राहियों को आभूषण की जगह नकद राशि देने का ऐलान किया था। यह बयान भी काफी दिनों तक वायरल हुआ था। मानपुर जनपद पंचायत में 86 जोड़ों का विवाह चल रहा था। तभी मुख्य अतिथि के रूप में उस समय की जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह ने आभूषण में गड़बड़ी पकड़ ली थी। तब हर जोड़े को 12 हजार 950 रुपए के जेवर दिए जाने थे। मीना सिंह ने मंच से कहा था कि जो आभूषण दिए जा रहे हैं, उनकी कीमत पांच-छह हजार रुपए से ज्यादा नहीं है। इस पर मंत्री ने पहले तो अधिकारियों को फटकार लग दी थी फिर बाद में अफसरों से जेवर वापस कर हर जोड़े को नकद राशि देने को कहा था।