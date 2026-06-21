घर से महज दो किलोमीटर पहले कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर दो युवकों की मौत, एक गंभीर



मानपुर थाना क्षेत्र के गोवर्दे गांव के खैरभान टोला निवासी तीन युवक रिश्तेदारी से लौटकर अपने घर आ रहे थे। घर से महज डेढ़ से दो किलोमीटर पहले खुटार फार्म के पास उनकी बाइक की एक कार से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में रामकेश केवट पिता रामभजन केवट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रदीप केवट पिता मुन्ना केवट, उम्र लगभग 30 वर्ष ने अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं हिमांशु केवट पिता उमेश केवट, उम्र लगभग 26 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर से बेहतर इलाज के लिए निजी वाहन से मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर को हादसे की वजह माना जा रहा है।