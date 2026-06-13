आदमखोर बाघ! 24 घंटों में दो इंसानों का शिकार किया, उमरिया में पहले बड़ी मां और फिर भतीजे की ली जान

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा कोर वन परिक्षेत्र में आदमखोर बाघ के द्वारा 24 घंटों में दो इंसानों का शिकार किया गया है। पहली घटना शुक्रवार की है तब झलवार गांव की रहने वाली फूल बाई (52 वर्ष) जंगल में महुआ बीनने के लिए गई थीं, तभी बाघ ने उन पर हमला कर दिया जिसमें फूल बाई की मौत हो गई। महिला की मौत से परिवार में मातम का माहौल था। इसी दौरान शनिवार सुबह परिवार के ही युवक कल्याण सिंह (30 वर्ष) को बाघ ने अपना शिकार बना डाला। कल्याण सिंह गांव के पास जंगल की ओर गया था, जहां अचानक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। हमले से कल्याण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। फूल बाई कल्याण सिंह की बड़ी मां थीं।