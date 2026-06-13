‘एक दिन बहुत दूर भाग जाऊंगा’, सतना में पत्नी के मोबाइल ने खोला पति की मौत का राज

मृतक के कॉल रिकॉर्ड खंगालने पर पुलिस को मृतक की पत्नी अनीता देवी पर संदेह हुआ। पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर खुलासा हुआ कि अनीता के अमित सिंह उर्फ बड़कू से पिछले तीन वर्षों से अवैध संबंध थे। इसी वजह से पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। विवाद के दौरान पति संजीव अक्सर कहता था कि वह किसी दिन घर से बहुत दूर भाग जाएगा। इसके बाद अनीता ने प्रेमी अमित सिंह और उसके साथी शेरा उर्फ राजू निषाद के साथ मिलकर संजीव की हत्या की साजिश रची। आरोपियों ने मान लिया था कि दूर ले जाकर संजीव को मारने के बाद उनपर शक नहीं होगा। परिजनों को लगेगा कि गुस्से में संजीव कही चला गया है।