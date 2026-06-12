सतना में राजपरिवार की बहू पर गोली चलाने वाली आरोपी महिला को ‘VIP ट्रीटमेंट’, थाने में पिलाया ठंडा

royal family shooting case accused womans police station photo, नागौद राजघराने में फायरिंग केस में गिरफ्तार आरोपी सुनीता सिंह की थाने में बैठी तस्वीर (source-patrika)
Satna Royal Family shooting case: मध्यप्रदेश के सतना जिले के नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी में (Satna Royal Family shooting case) में हुई फायरिंग की घटना पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। गोली लगने से घायल हुईं राजपरिवार की बहू योगिता सिंह (Yogita Singh) अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। इधर दूसरी तरफ पुलिस ने गोली चलाने वाली आरोपी महिला सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद थाने के अंदर की जो तस्वीर सामने आई है वो कई सवाल खड़े कर रही है। तस्वीर में थाने में आरोपी महिला को VIP ट्रीटमेंट पुलिस के द्वारा दिए जाने की बात सामने आ रही है।
राजपरिवार की बहू योगिता सिंह पर गोली चलाने वाली आरोपी महिला सुनीता सिंह की एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में वो थाने के अंदर कुर्सी पर पैर पर पैर रखकर बैठी नजर आ रही है। साथ ही उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। ये तस्वीर देखने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में आरोपी महिला को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी सुनीता सिंह की गिरफ्तारी दिखाने के लिए तस्वीरें भी खिंचवाईं और डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी सुनीता सिंह को कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
घटना गुरुवार शाम की है, बताया गया है कि जब योगिता सिंह नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी में प्रवेश कर रही थीं, तभी उन पर फायरिंग हुई है। योगिता सिंह नागौद के विधायक नागेंद्र सिंह (MLA Nagendra Singh) के भतीजे एवं राजपरिवार के सदस्य रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा (Baba Raja) की पत्नी हैं। बताया गया है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी सिलसिले में योगिता सिंह अपने भाइयों और अन्य परिजनों के साथ परसमनिया गढ़ी पहुंची थीं। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
बताया जा रहा है कि इसी विवाद के दौरान रूपेंद्र सिंह की कथित महिला मित्र सुनीता सिंह परिहार ने लाइसेंसी बंदूक से कई राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली योगिता सिंह के पेट में लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद गढ़ी परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घायल अवस्था में योगिता को पहले सतना में प्राथमिक उपचार दिया गया, गंभीर हालत होने पर रीवा स्थित विंध्या मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
पीड़िता योगिता सिंह की मां नरेंद्र कुमारी ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को गोली लगने की घटना में केवल सुनीता सिंह को आरोपी बनाया गया है, जबकि रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि विवाद के दौरान उनकी बेटी को पहले धक्का दिया गया और बाद में जान बचाने के प्रयास के दौरान खिड़की से गोली मारी गई। पुलिस पूरे घटनाक्रम और आरोपों की जांच में जुटी है। मां ने आरोप लगाया कि उनके दामाद की कथित महिला मित्र सुनीता सिंह परिहार काफी समय से उनके घर पर रह रही है। मां ने बताया कि इससे पहले भी उनकी बेटी को मारने की कोशिश की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि योगिता को कमरे में बंद कर दिया गया था और इसके बाद बाहर से सुनीता को खिड़की से उनके दामाद ने गोली चलाने को कहा था।
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