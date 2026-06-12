12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

सतना में राजपरिवार की बहू पर गोली चलाने वाली आरोपी महिला को ‘VIP ट्रीटमेंट’, थाने में पिलाया ठंडा

Nagod Royal Family Firing: थाने में कुर्सी पर पैर पर पैर रखकर बैठी आरोपी महिला सुनीता सिंह परिहार, हाथ में दिखी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल।

3 min read
Google source verification

सतना

image

Shailendra Sharma

Jun 12, 2026

SATNA

royal family shooting case accused womans police station photo, नागौद राजघराने में फायरिंग केस में गिरफ्तार आरोपी सुनीता सिंह की थाने में बैठी तस्वीर (source-patrika)

Satna Royal Family shooting case: मध्यप्रदेश के सतना जिले के नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी में (Satna Royal Family shooting case) में हुई फायरिंग की घटना पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। गोली लगने से घायल हुईं राजपरिवार की बहू योगिता सिंह (Yogita Singh) अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। इधर दूसरी तरफ पुलिस ने गोली चलाने वाली आरोपी महिला सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद थाने के अंदर की जो तस्वीर सामने आई है वो कई सवाल खड़े कर रही है। तस्वीर में थाने में आरोपी महिला को VIP ट्रीटमेंट पुलिस के द्वारा दिए जाने की बात सामने आ रही है।

गोली चलाने वाली महिला को थाने में 'VIP ट्रीटमेंट'

राजपरिवार की बहू योगिता सिंह पर गोली चलाने वाली आरोपी महिला सुनीता सिंह की एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में वो थाने के अंदर कुर्सी पर पैर पर पैर रखकर बैठी नजर आ रही है। साथ ही उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। ये तस्वीर देखने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में आरोपी महिला को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी सुनीता सिंह की गिरफ्तारी दिखाने के लिए तस्वीरें भी खिंचवाईं और डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी सुनीता सिंह को कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

नागौद राजघराने की बहू पर चली गोली

घटना गुरुवार शाम की है, बताया गया है कि जब योगिता सिंह नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी में प्रवेश कर रही थीं, तभी उन पर फायरिंग हुई है। योगिता सिंह नागौद के विधायक नागेंद्र सिंह (MLA Nagendra Singh) के भतीजे एवं राजपरिवार के सदस्य रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा (Baba Raja) की पत्नी हैं। बताया गया है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी सिलसिले में योगिता सिंह अपने भाइयों और अन्य परिजनों के साथ परसमनिया गढ़ी पहुंची थीं। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

रुपेन्द्र सिंह की महिला मित्र है आरोपी महिला

बताया जा रहा है कि इसी विवाद के दौरान रूपेंद्र सिंह की कथित महिला मित्र सुनीता सिंह परिहार ने लाइसेंसी बंदूक से कई राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली योगिता सिंह के पेट में लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद गढ़ी परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घायल अवस्था में योगिता को पहले सतना में प्राथमिक उपचार दिया गया, गंभीर हालत होने पर रीवा स्थित विंध्या मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

योगिता की मां ने लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता योगिता सिंह की मां नरेंद्र कुमारी ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को गोली लगने की घटना में केवल सुनीता सिंह को आरोपी बनाया गया है, जबकि रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि विवाद के दौरान उनकी बेटी को पहले धक्का दिया गया और बाद में जान बचाने के प्रयास के दौरान खिड़की से गोली मारी गई। पुलिस पूरे घटनाक्रम और आरोपों की जांच में जुटी है। मां ने आरोप लगाया कि उनके दामाद की कथित महिला मित्र सुनीता सिंह परिहार काफी समय से उनके घर पर रह रही है। मां ने बताया कि इससे पहले भी उनकी बेटी को मारने की कोशिश की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि योगिता को कमरे में बंद कर दिया गया था और इसके बाद बाहर से सुनीता को खिड़की से उनके दामाद ने गोली चलाने को कहा था।

एमपी में ‘पति के साथ बॉयफ्रेंड को भी घर में रखना चाहती थी पत्नी’

ये भी पढ़ें
gwalior

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Jun 2026 08:17 pm

Published on:

12 Jun 2026 08:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / सतना में राजपरिवार की बहू पर गोली चलाने वाली आरोपी महिला को ‘VIP ट्रीटमेंट’, थाने में पिलाया ठंडा

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सतना में राजपरिवार की बहू पर 4 राउंड फायरिंग, पति ने कथित गर्लफ्रेंड से कहा- गोली मारो

Satna royal family shooting case bahu yogita singh shot during family dispute
सतना

आयुष्मान योजना: ‘5 लाख’ तक का फ्री में इलाज, सतना में 50% अस्पताल ही कर रहे क्लेम

Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान क्लेम प्रदर्शन की रैंकिंग जारी (Photo Source - Patrika)
सतना

सतना में ‘लावारिस बाइक’ खोलेगी घर के बड़े बेटे की ‘मर्डर गुत्थी’, शक के घेरे में ‘दामाद जी’

Elder brother Murder
सतना

मैहर में नौकरी बचाने लगाए बीमारियों के 12 मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर भी नहीं बची सेवा

medical
सतना

सतना में जमीन हड़पने के लिए भतीजे ने निगम अमले से मिलकर चाचा को मृत घोषित कराया

fraud
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.