उमरिया जिले के चिल्हारी को तहसील का दर्जा दिए जाने फिर गरमाई सियासत, क्षेत्र के लोगों ने मजबूती से रखा अपना पक्ष



चिल्हारी को तहसील बनाने की मांग वर्षों पुरानी है। इसके लिए क्षेत्र की जनता ने पूर्व में धरना-प्रदर्शन और जन आंदोलन भी किया था। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि यदि जल्द कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया तो चिल्हारी, इंदवार एवं आसपास के क्षेत्रों में आंदोलन की स्थिति बन सकती है। जनपद सदस्य विजय द्विवेदी ने कहा कि चिल्हारी तहसील की मांग नई नहीं है। वर्षों से क्षेत्रवासी इसके लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। यहां से आसपास के दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं और अधिकांश राजस्व एवं व्यापारिक गतिविधियां चिल्हारी केंद्रित हैं। जनता की सुविधा को देखते हुए चिल्हारी को तहसील बनाया जाना चाहिए। युवा समाजसेवी प्रशांत सोनी ने कहा कि पूर्व में चिल्हारी में तहसील संबंधी व्यवस्थाएं शुरू होने से क्षेत्र की जनता में उम्मीद जगी थी। आज भी लोगों की अपेक्षा है कि चिल्हारी को पूर्ण तहसील का दर्जा मिले। पूर्व जनपद सदस्य उर्मिला गुप्ता ने कहा कि चिल्हारी को तहसील बनाए जाने से क्षेत्र के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। शासन को जनता की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए निर्णय लेना चाहिए।