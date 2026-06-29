‘रात में घेरा, हाथ मोड़कर जमीन पर पटका’, उमरिया में पटवारी के साथ मारपीट, राजस्व विभाग में हड़कंप

गोरेलाल सिंह मार्को, जो बकेली हल्के में पटवारी के रूप में पदस्थ हैं, ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि वे गांव में जमीन सीमांकन का कार्य पूरा कर लौट रहे थे। इसी दौरान बड़वाही तिराहा के पास उनकी मुलाकात विपिन सोनी से हुई। शिकायत के अनुसार, विपिन सोनी नाम का शख्स जमीन के सीमांकन से नाराज था। उसका आरोप था कि उसकी जमीन को शासकीय भूमि बताया गया है, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान विपिन सोनी ने पटवारी के साथ गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की, उनकी कलाई मरोड़ दी और धक्का देकर जमीन पर पटक दिया।