Umaria Crime: दिवाली की रात जंगल में मिला शव, रस्सी से बंधे थे दोनों हाथ

body found tied to tree hands bound, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर (source-gemini)
Umaria Dead Body Found: मध्यप्रदेश में एक तरफ जहां दीपावली पर लोग खुशियां मना रहे थे और पटाखे व आतिशबाजी कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ उमरिया जिले में एक युवक की शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। युवक का शव जंगल में पेड़ से बंधा मिला है। युवक के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस ने रात में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। घटिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र की है।
चंदिया थाना पुलिस को रविवार की रात सूचना मिली थी कि धौरखोह के जंगल में एक युवक का शव पेड़ से बंधा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां युवक का शव बरामद हुआ। शव पेड़ से बंधा हुआ था और उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ पेड़ रस्सी से बंधे हुए थे। घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने आसपास के इलाके का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की सूचना मिलने पर एसडीओपी पीएस परस्ते भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
बताया जा रहा है कि जिस जंगल में युवक का शव मिला है, वह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा से लगा हुआ है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसके हाथ किसने बांधे थे। पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मृतक की पहचान होने के बाद ही उसकी पृष्ठभूमि और घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्य सामने आ सकेंगे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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उमरिया
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