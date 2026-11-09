Umaria Crime: दिवाली की रात जंगल में मिला शव, रस्सी से बंधे थे दोनों हाथ

चंदिया थाना पुलिस को रविवार की रात सूचना मिली थी कि धौरखोह के जंगल में एक युवक का शव पेड़ से बंधा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां युवक का शव बरामद हुआ। शव पेड़ से बंधा हुआ था और उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ पेड़ रस्सी से बंधे हुए थे। घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने आसपास के इलाके का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की सूचना मिलने पर एसडीओपी पीएस परस्ते भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।