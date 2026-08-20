Umaria News : भारी बारिश से हालात बेकाबू, जोहिला डैम के 3 गेट खुले, देखें अद्भुत नजारा

आपको बता दें कि, जिलेभर में बीते 24 घंटों के दौरान औसतन 61.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। सबसे अधिक बारिश चंदिया तहसील में 86.2 मि.मी दर्ज हुई है। लगातार बारिश के चलते जिले के कई नदी - नालों में पानी का बहाव तेज हो गया है। वहीं, जोहिला डैम में पानी की आवक बढ़ने के बाद तीन गेट खोले जाने से जल निकासी की जा रही है। बारिश का दौर जारी रहने पर डैम के जलस्तर और गेटों की स्थिति में बदलाव हो सकता है।