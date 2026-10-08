8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

निशानेबाज नाना पाटेकर का इंदौर कनेक्शन… पद्मश्री शंकर लक्ष्मण के घर बैठकर खाए उपमा-वड़ा पाव

Nana Patekar Indore Connection : इंदौर आते तो पद्मश्री शंकर लक्ष्मण से मिले बिना नहीं लौटते थे दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Oct 08, 2026

Nana Patekar Indore Connection

पद्मश्री शंकर लक्ष्मण के घर भोजन करते नाना पाटेकर (फोटो सोर्स: Patrika)

Indore News : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का मध्य प्रदेश के इंदौर से रिश्ता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। अभिनय के साथ वो बेहतरीन निशानेबाज भी रहे हैं और शूटिंग प्रतियोगिताओं के सिलसिले में उनका इंदौर और महू आना हुआ। इससे भी खास बात ये है कि, वे भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी पद्मश्री शंकर लक्ष्मण के प्रशंसक थे। जब भी इंदौर आते उनसे मिलने जरूर पहुंचते थे।

शंकर लक्ष्मण के बेटे मनोहर के मुताबिक 1999 में नाना पाटेकर उनके घर पहुंचे थे। करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक उन्होंने शंकर लक्ष्मण के साथ बातचीत की। इस दौरान नाना ने घर पर ही उपमा और वड़ा पाव खाया। बातचीत के दौरान उन्होंने शंकर लक्ष्मण से जुड़ा एक पुराना किस्सा भी सुनाया।

गेट पर रोक दिया तो घड़ी बेचकर खरीदा टिकट

नाना ने उस दिन बताया था कि, वे और उनके पिता शंकर लक्ष्मण के बड़े प्रशंसक थे। एक बार शंकर लक्ष्मण का हॉकी मैच देखने वे पुणे पहुंचे। स्टेडियम के गेट पर उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। मैच देखने की जिद ऐसी थी कि पिता ने बाहर अपनी घड़ी बेच दी और उससे मिले पैसों से टिकट खरीदा। इसके बाद उन्होंने स्टेडियम में जाकर पूरा मैच देखा। यही जुड़ाव आगे चलकर शंकर लक्ष्मण और नाना पाटेकर की आत्मीयता में बदल गया।

कई शूटिंग प्रतियोगिताओं में भी लिया हिस्सा

नाना पाटेकर का इंदौर से एक और मजबूत कनेक्शन शूटिंग से भी रहा है। साल 2007 में महू में आयोजित 300 मीटर नेशनल बिग बोर शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने महाराष्ट्र की टीम का हिस्सा बनकर भाग लिया था। प्रतियोगिता में महाराष्ट्री की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया था। इसके अलावा उन्होंने इंदौर के सीमा सुरक्षा बल की रेवती रेंज में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन किया था।

मनोहर के मुताबिक, शूटिंग के सिलसिले में महू आने के दौरान ही नाना की शंकर लक्ष्मण से आखिरी मुलाकात हुई थी। अभिनय की दुनिया में बड़े नाम बनने के बावजूद उनका खेल और खासकर शंकर लक्ष्मण से जुड़ाव हमेशा आत्मीय रहा।

नाना पाटेकर ने अलग अंदाज में की थी भोपाल की तारीफ, ‘राजनीति’ की शूटिंग से जुड़ी हैं कई यादें

ये भी पढ़ें
nana patekar bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 03:42 pm

Published on:

08 Oct 2026 03:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / निशानेबाज नाना पाटेकर का इंदौर कनेक्शन… पद्मश्री शंकर लक्ष्मण के घर बैठकर खाए उपमा-वड़ा पाव

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में वोटर लिस्ट में अचानक बढ़ गए 1.57 लाख नाम , फिर 5278 हटे, रिकॉर्ड नहीं मिलने से उठे सवाल

indore voter list controversy 1 lakh 57 thousand names added record missing
इंदौर

सुप्रीम कोर्ट के बाद अब MP की अदालत में पेश होंगे राजपाल यादव, 25 लाख के चेक बाउंस हुए थे

Rajpal Yadav cheque bounce case
इंदौर

इंदौर में बनेगी 80 फीट चौड़ी सड़क, तोड़े जाएंगे 150 से ज्यादा मकान-दुकान !

तोड़े जाएंगे मकान दुकान, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
इंदौर

उज्जैन में सिंहस्थ से पहले ‘सड़क चौड़ीकरण’, सरकार को नोटिस जारी, 2 हफ्ते में देना होगा जवाब

सड़क चौड़ीकरण, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
इंदौर

छोटी दूरी का सफर होगा आसान, MP के शहरों में बढ़ेगी बाइक टैक्सी , लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू

बाइक टैक्सी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.