नाना पाटेकर ने अलग अंदाज में की थी भोपाल की तारीफ, ‘राजनीति’ की शूटिंग से जुड़ी हैं कई यादें

बॉलीवुड की नजर में भोपाल की लोकेशन बेहतर हैं। राजनीति फिल्म का गाना मोरा पियाभी भोपाल की आबोहवा में फिल्माया गया था। यह गाना था मोरा पिया मोसे बोलत नाहीं…। यह गाना आज भी लोग गुनगुनाते हैं। इसमें एक्टर रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ थे। तब रणबीर कपूर ने एक साक्षात्कार में कहा था कि जब वे भोपाल में शूट कर रहे थे तो दस हजार लोगों की भीड़ शूटिंग देखने आती थी। रणबीर ने कहा था कि हमारी फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा भी भोपाल के ही रहने वाले हैं। पुराने भोपाल, वीआईपी रोड और ऐतिहासिक इमारतों पर यह फिल्म शूट हुई थी। भोपाल में उनकी फिल्म और गाने शूट होने से फिल्म में जान आ गई थी। यह फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी।