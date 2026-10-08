Nana Patekar: ‘क्रांतिवीर में झकझोरा, उदय शेट्टी बनकर खूब हंसाया’, नाना पाटेकर के जाने से भावुक हुए शिवराज सिंह चौहान

Shivraj Singh Chouhan on Nana Patekar death: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक, सुबह 5:20 बजे घर पर उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया। करीब 45 मिनट तक लगातार CPR दिए जाने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म जगत और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी।