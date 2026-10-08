‘उनकी कला में संवेदना थी…’, नाना पाटेकर के निधन पर जीतू पटवारी सहित राजनीतिक नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

Nana Patekar Death: फिल्मी गलियारों से गुरुवार को आई बुरी खबर ने सबको परेशान कर दिया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार सुबह गोवा स्थित आवास पर उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। उनकी मौत की खबर आते ही सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों का सिलसिला शुरू हो गया। बॉलीवुड कलाकारों से लेकर राजनीतिक नेता उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। जानिए किसने क्या लिखा….