8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

‘यादें आंखों के सामने तैर रही…’ नाना पाटेकर के निधन पर कैलाश विजयवर्गीय ने बताया इंदौर का किस्सा

Nana Patekar Death News: गुरुवार की सुबह-सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को परेशान कर दिया। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं हैं।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 08, 2026

नाना पाटेकर और कैलाश विजयवर्गीय फोटो (Photo Source: X हैंडल)

नाना पाटेकर और कैलाश विजयवर्गीय फोटो (Photo Source: X हैंडल)

Nana Patekar Death: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। गुरुवार सुबह आई इस खबर ने फिल्म जगत और राजनीति दोनों को गहरे शोक में डुबो दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार सुबह गोवा स्थित आवास पर उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।

उनकी मौत की खबर आते ही सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों का सिलसिला शुरू हो गया। बॉलीवुड कलाकारों से लेकर राजनीतिक नेताओं और प्रशंसकों ने उन्हें भारतीय सिनेमा का एक अद्वितीय, बेबाक और संवेदनशील चेहरा बताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीटर पर लंबा पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि….

नाना आप बहुत याद आएंगे !!!

प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, पद्मश्री और मेरे बेहद प्रिय मित्र श्री नाना पाटेकर जी के निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध हूं। विश्वास नहीं हो रहा कि अपनी दमदार अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले नाना अब हमारे बीच नहीं रहे।

आज उनसे जुड़ी कई यादें आंखों के सामने तैर रही हैं। इंदौर में जब वे घर आए थे, तब उनसे विभिन्न विषयों पर खूब बातें हुई थीं। नाना का बेबाक अंदाज, हरफनमौला व्यक्तित्व और दोस्तों के प्रति उनका अपनापन खास था।

अपने सहज, सशक्त और यादगार अभिनय से उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। देशभक्ति से ओतप्रोत उनके किरदारों ने लोगों के मन में देशप्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जगाया।

फिल्म जगत में उनके अतुलनीय योगदान के साथ ही किसानों की सहायता के लिए उनका समर्पण भी सदैव स्मरणीय रहेगा। नाना जी का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। भारतीय सिनेमा और उनके असंख्य प्रशंसकों के लिए भी यह अपूरणीय क्षति है।

ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिजनों एवं करोड़ों प्रशंसकों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, यही प्रार्थना है।

ॐ शांति

डॉक्टरों ने बताई मौत की वजह

जानकारी के लिए बता कि नाना पाटेकर के निधन पर मणिपाल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर, डॉ. शेखर सालकर ने कहा, 'हमारे पसंदीदा एक्टर नाना पाटेकर को हमारे हॉस्पिटल में मृत अवस्था में लाया गया और आज सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके केयरटेकर सुबह करीब 4:18 या 4:20 बजे आए, हमारी एम्बुलेंस ली और पास ही स्थित उनके फ्लैट पर गए। जब ​​तक हमारी टीम वहां पहुंची, वे जमीन पर पड़े थे, बेहोश थे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। टीम ने CPR शुरू किया और हॉस्पिटल लेकर आए। हालांकि उन्हें मृत अवस्था में ही अस्पताल लाया गया था।

1 लाख आबादी की राह होगी आसान, भोपाल में दिसंबर तक शुरु होगा ’90 डिग्री’ वाला ब्रिज

ये भी पढ़ें
90 डिग्री वाला ब्रिज (Photo Source: ANI Image)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 09:43 am

Published on:

08 Oct 2026 09:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘यादें आंखों के सामने तैर रही…’ नाना पाटेकर के निधन पर कैलाश विजयवर्गीय ने बताया इंदौर का किस्सा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका पड़ताल: भोपाल में पटाखा बाजार में बड़ा खेल, मंजूरी से 25 गुना तक फैली दुकानें, रहना होगा सावधान

पटाखा बाजार, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
भोपाल

Nana Patekar: ‘क्रांतिवीर में झकझोरा, उदय शेट्टी बनकर खूब हंसाया’, नाना पाटेकर के जाने से भावुक हुए शिवराज सिंह चौहान

shivraj singh chouhan nana patekar death emotional tribute mp
भोपाल

1 लाख आबादी की राह होगी आसान, भोपाल में दिसंबर तक शुरु होगा ’90 डिग्री’ वाला ब्रिज

90 डिग्री वाला ब्रिज (Photo Source: ANI Image)
भोपाल

Bhopal Cyber crime: राकेश बनकर दोस्ती की, फिर 1 फोन कॉल ने तुड़वा दी FD, खाते से ठगे 6.45 लाख रुपए

6.45 लाख रुपए की ठगी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

Bhopal Property Expo: आज से शुरु होगा ‘प्रॉपर्टी एक्सपो’, प्लॉट बुकिंग पर एक प्लॉट फ्री, 15 लाख तक मिलेगा डिस्काउंट

प्रॉपर्टी एक्सपो, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.