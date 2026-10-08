‘यादें आंखों के सामने तैर रही…’ नाना पाटेकर के निधन पर कैलाश विजयवर्गीय ने बताया इंदौर का किस्सा

जानकारी के लिए बता कि नाना पाटेकर के निधन पर मणिपाल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर, डॉ. शेखर सालकर ने कहा, 'हमारे पसंदीदा एक्टर नाना पाटेकर को हमारे हॉस्पिटल में मृत अवस्था में लाया गया और आज सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके केयरटेकर सुबह करीब 4:18 या 4:20 बजे आए, हमारी एम्बुलेंस ली और पास ही स्थित उनके फ्लैट पर गए। जब ​​तक हमारी टीम वहां पहुंची, वे जमीन पर पड़े थे, बेहोश थे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। टीम ने CPR शुरू किया और हॉस्पिटल लेकर आए। हालांकि उन्हें मृत अवस्था में ही अस्पताल लाया गया था।