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राजगढ़

बाइक के पास खड़े परिवार को कार ने मारी टक्कर, बच्चे की मौत, माता-पिता घायल

Car Accident: अनियंत्रित कार ने परिवार को मारी टक्कर, छह साल के मासूम की मौत, लोगों ने कार चालक और एक अन्य व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंपा।
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राजगढ़

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Shailendra Sharma

Oct 16, 2026

rajgarh accident

हादसे में मृत बच्चे निर्भय की जीवित अवस्था की तस्वीर (Source-Patrika)

Rajgarh Car Accident: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के खुजनेर क्षेत्र से लगे आमला रोड और चिडलावनिया के बीच शुक्रवार दोपहर अनियंत्रित कार की टक्कर से छह वर्षीय बालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, आमला रोड निवासी भगवान सिंह नागर अपनी पत्नी रीना और छह वर्षीय बेटे निर्भय नागर के साथ दोपहिया वाहन के पास खड़े थे। इसी दौरान सामने से आ रही कार (एमपी09एएफ8253) अनियंत्रित होकर तीनों से टकरा गई। हादसे में निर्भय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भगवान सिंह और रीना गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए शाजापुर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही खुजनेर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद पीछे से आ रहे लोगों ने कार चालक और वाहन में सवार एक अन्य व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक बालक का पोस्टमार्टम खुजनेर में कराया गया। हादसे से क्षेत्र में शोक का माहौल है।

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Updated on:

16 Oct 2026 06:07 pm

Published on:

16 Oct 2026 06:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / बाइक के पास खड़े परिवार को कार ने मारी टक्कर, बच्चे की मौत, माता-पिता घायल

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