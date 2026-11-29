ग्रामीणों का कहना है कि, सुठालिया परियोजना के दौरान भूख हड़ताल के बाद आठ मांगें स्वीकार की गई थीं, लेकिन चार गुना मुआवजे की मांग अब तक पूरी नहीं हुई। न ही आठ मांगों पर कोई लिखित आश्वासन या जमीनी राहत मिली है। उनका आरोप है कि, करीब 100 किसानों को चार गुना मुआवजा दिया, बाकी प्रभावित किसान अब भी इंतजार में हैं। किसानों ने कहा कि, जमीन का बाजार भाव करीब 10 लाख रुपए प्रति बीघा तक पहुंच गया है, लेकिन उन्हें चार लाख रुपए भी नहीं मिल पा रहे हैं। पहले 2.40 लाख मिले, बाद वालों को 4.80 लाख मिले तो हमें क्यों नहीं मिल सकते।