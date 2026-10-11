दमोह में गलत काम करते पकड़ाया बेटा, मां ने बीच रोड पर की जमकर पिटाई

Damoh Minor Caught With Illegal Liquor: मध्यप्रदेश के दमोह में अवैध शराब के साथ पकड़े गए एक नाबालिग युवक को उसकी मां ने बीच रोड पर जमकर पीटा। घटना तेंदूखेड़ा की है जहां भगवती भगवती मानव कल्याण संगठन ने नाबालिग और एक युवक अवैध शराब ले जाते हुए पकड़ा था। जब बेटे के पकड़ाने की खबर नाबालिग की मां को लगी तो वो मौके पर पहुंची और बेटे को गलत रास्ते पर जाता देख मां का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों युवकों के पास से 63 पाव अवैध शराब मिली है।