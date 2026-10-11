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दमोह

दमोह में गलत काम करते पकड़ाया बेटा, मां ने बीच रोड पर की जमकर पिटाई

Minor Caught With Illegal Liquor: नाबालिग बेटे को पीटते हुए मां ने कहा- 'मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया और तू ये गलत काम कर रहा था'।
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दमोह

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Shailendra Sharma

Oct 11, 2026

mother beats minor son

mother beats minor son caught with illegal liquor, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर (source-gemini)

Damoh Minor Caught With Illegal Liquor: मध्यप्रदेश के दमोह में अवैध शराब के साथ पकड़े गए एक नाबालिग युवक को उसकी मां ने बीच रोड पर जमकर पीटा। घटना तेंदूखेड़ा की है जहां भगवती भगवती मानव कल्याण संगठन ने नाबालिग और एक युवक अवैध शराब ले जाते हुए पकड़ा था। जब बेटे के पकड़ाने की खबर नाबालिग की मां को लगी तो वो मौके पर पहुंची और बेटे को गलत रास्ते पर जाता देख मां का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों युवकों के पास से 63 पाव अवैध शराब मिली है।

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Updated on:

11 Oct 2026 03:28 pm

Published on:

11 Oct 2026 03:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह में गलत काम करते पकड़ाया बेटा, मां ने बीच रोड पर की जमकर पिटाई

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