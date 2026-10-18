Breaking: ग्वालियर के शीतला माता मंदिर में घुसा बेकाबू ट्रक, पुलिसकर्मी सहित 12 लोगों की मौत, 40 घायल

वहीं, घटनास्थल पर मौजूद एसएसपी धर्मवीर सिंह ने कहा कि यह एक दुखद घटना है। सिंह ने बताया कि चिनोर की तरफ से आने वाली सड़क पर ढलान है। इस सड़क नवरात्रि पर्व के कारण भारी वाहनों के आवागमन की मनाही है। उन्होंने बताया कि रात करीब 1.30 बजे, धान से भरा एक ट्रक पुलिस बैरिकेड तोड़कर नीचे आया और मंदिर की बाहरी दीवार और गेट से टकरा गया। सड़क पर मौजूद श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। मौके पर ड्यूटी पर मौजूद दो पुलिसवाले भी घायल हो गए, और उनका इलाज चल रहा है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार, कुल 39 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, जिनमें से 12 लोगों की जान चली जाने की सूचना आई है।