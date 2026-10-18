1 नवंबर से बदल जाएगी ‘गन लाइसेंस’ लेने की प्रकिया, MP में बदल जाएगा आवेदन का तरीका

हथियार लाइसेंस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। हालांकि ये प्रकिया पहले से शुरु है लेकिन अबह ऑफलाइन आवेदन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब नए गन लाइसेंस, रिन्यूअल और हथियार ट्रांसफर के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत आवेदक भारत सरकार के पोर्टल www.ndalalis.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक स्वयं अपनी आईडी बनाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।