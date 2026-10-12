पन्ना पहुंची धीरेंद्र शास्त्री की ‘सनातन हिंदू एकता रथयात्रा’, उमड़ा आस्था का सैलाब

Panna News : बागेश्वर धाम से सनातन हिंदू एकता का संदेश लेकर निकली पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रथयात्रा सोमवार को मध्य प्रदेश के पन्ना पहुंच गई है। यहां जिले में प्रवेश करते ही श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अनूठा नजारा देखने को मिला। मंडला से अजयगढ़ होते हुए पन्ना नगर तक जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर रथयात्रा का भव्य स्वागत किया। धार्मिक जयकारों और भक्तिमय वातावरण के बीच लोगों ने अपनी आस्था और सनातन परंपराओं के प्रति सम्मान प्रकट किया।