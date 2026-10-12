दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट मार्च में शामिल हुए जीतू पटवारी, बोले- ‘न्याय के लिए, आज न्याय योद्धा के साथ!’

MP News : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे समेत चुनाव आयोग से संबंधित अन्य मांगों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर विपक्षी दलों का बड़ा पैदल मार्च हुआ। इस पैदल मार्च के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मार्च में शामिल शामिल हैं।