पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तंजानिया की रहने वाली 24 वर्षीय युवती करीब 15 दिन पहले अपने किसी परिचित के कहने पर नौकरी की तलाश में भोपाल में आई थी। वो भोपाल में आने के बाद युगांडा की रहने वाली युवती के संपर्क में आई। युवती ने उसे मदद का भरोसा दिया और अपने घर में रहने के लिए जगह दी। युवती के साथ जांबिया का युवक शेरनो बालदेह भी रहता था जिसके कारण उसका परिचय शेरनो से हुआ। पीड़िता का आरोप है कि 24 नवंबर को शेरनो जबरदस्ती उसके कमरे में आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद शेरनो और युगांडा की रहने वाली आरोपी युवती ने उसे डराया धमकाया और उसका वीजा-पासपोर्ट और मोबाइल सब छीन लिए। आरोपियों ने उस पर देह व्यापार करने का दबाव बनाया और धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो कभी तंजानिया वापस नहीं जा पाएगी।