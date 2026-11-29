अस्पताल में इलाजरत विकास ने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि वो युवती के साथ बैठकर बात कर रहा था। तभी दो बाइक से चार युवक आए और उनके साथ अभद्रता करने लगे। बदमाशों ने उनसे 10 हजार रुपये मांगे और जब हमने पैसे देने से मना किया तो बदमाश चाकू दिखाकर हमें समदा नाला के जंगल में सुनसान जगह पर ले गए, वहां ले जाने के बाद आरोपियों ने हमें खाई में धक्का दे दिया था। पुलिस की तफ्तीश में विकास की बात सच निकली है और पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।