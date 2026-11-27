मृतक के पिता सोभनाथ चौधरी ने बताया कि सुबह घटना की जानकारी मिलने पर वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने अमित की पीठ पर घसीटने जैसे निशान होने की बात कही। उनका संदेह है कि युवक की कहीं और हत्या करने के बाद शव को घसीटकर महिला मित्र के घर के बाहर लाया गया होगा। परिजनों ने महिला मित्र की भूमिका पर भी संदेह जताया है। हालांकि, इन आशंकाओं की अभी पुष्टि नहीं हुई है। सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक पूछताछ में महिला मित्र ने पुलिस को बताया कि अमित रातभर घर नहीं आया था। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और प्रक्रिया पूरी कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।