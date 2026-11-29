जानकारी के मुताबिक रेड़ा गांव में रहने वाले महेन्द्र रजक (40) अपने बेटे व साले पवन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भूटान बैराज पर नहाने के लिए गए थे। दोपहर में सभी बैराज पर थे तब महेन्द्र रजक का 15 वर्षीय बेटा आर्यन बैराज में नहाते वक्त गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। बेटे को डूबता देख पिता महेन्द्र रजक उसे बचाने के लिए पानी में उतरे लेकिन खुद भी डूबने लगे। पिता-बेटे को डूबता देख महेन्द्र आर्यन के मामा पवन भी पानी में उतर गए लेकिन वो भी डूब गए। तीनों को पानी में डूबता देख परिवार के लोगों ने शोर मचाया जिससे लोग मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक तीनों गहरे पानी में डूब चुके थे।