मांसपेशियों की कमजोरी, कमर दर्द, पेल्विक क्षेत्र में भारीपन और चलने-फिरने में परेशानी प्रमुख हैं। इन समस्याओं से परेशान होकर हर दिन करीब 8 से 10 महिलाएं उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रही हैं। इस हिसाब से महीनेभर में करीब 240 से 300 महिलाएं इन समस्याओं के चलते उपचार के लिए पहुंचती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था और प्रसव के दौरान शरीर की अंदरूनी मांसपेशियों पर अधिक दबाव पड़ता है। इससे पेल्विक फ्लोर और पेट की गहरी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. मोहम्मद कुमैल जैदी के अनुसार गर्भावस्था के दौरान बच्चे का वजन बढ़ने और प्रसव की प्रक्रिया के कारण पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ये मांसपेशियां पेट, कमर और रीढ़ की हड्डी को सहारा देने के साथ शरीर का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके कमजोर होने या आपसी तालमेल बिगड़ने से महिलाओं को कमर दर्द, उठने-बैठने में परेशानी, चलने की गति कम होने और शरीर का संतुलन बिगड़ने जैसी शिकायतें हो सकती हैं।