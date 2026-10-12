धोखे से हमला कर भारत में घुस आया था चीन, दतिया में 7 दिनों का अनुष्ठान पूरा होते ही लौट गए दुश्मन

Pitambara Pith : दतिया का मां पीतांबरा पीठ देश-दुनिया में शक्ति उपासना, तंत्र साधना और ऐतिहासिक रहस्यों के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहां मां बगलामुखी (पीतांबरा माई), मां धूमावती और मां महात्रिपुर सुंदरी विराजमान हैं। भक्तों को मां पीतांबरा और मां धूमावती के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, जबकि मां महात्रिपुर सुंदरी की पूजा यंत्र रूप में सीमित साधक करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन रविवार को माता के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। मां बगलामुखी को शत्रुओं पर विजय और संकटों से मुक्ति की कामना से पूजा जाता है। मंदिर से जुड़ा ऐतिहासिक प्रसंग 1962 के भारत-चीन युद्ध का है, जब देश की रक्षा व विजय की कामना के लिए यहां 7 दिनों तक विशेष हवन- अनुष्ठान किया। माना जाता है, इसके बाद चीनी सेना वापस लौटी।