80 सालों से नहीं हुआ मां काली की प्रतिमा का विसर्जन, दतिया में तालाब तक जाती है और फिर लौट आती है वापस

विसर्जन नहीं, तालाब के पानी से मुख धुलाने की परंपरा इस दरबार की सबसे खास परंपरा प्रतिमा विसर्जन से जुड़ी है। नवरात्र के अंतिम दिन जवारे विसर्जन यात्रा के दौरान मां काली की प्रतिमा को गाजे-बाजे के साथ स्थानीय तालाब तक ले जाया जाता है। वहां तालाब के पानी से प्रतीकात्मक रूप से मां का मुख धुलाया जाता है। इसके बाद प्रतिमा को स्वच्छ वस्त्र और लाल कपड़े से ढककर वापस पंडाल में लाया जाता है। अगले साल फिर इसी प्रतिमा का श्रृंगार कर पूजा-अर्चना की जाती है।