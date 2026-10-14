14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजगढ़

मन्नत पूरी होते ही उल्टे से सीधा हो जाता है स्वस्तिक, राजगढ़ वाली माता करती चमत्कार

Mata Jalpa Rajgarh : मां जालपा के मंदिर में गेहूं के दानों की गणना से तय होते हैं विवाह मुहूर्त, मां करती चमत्कार, दूर दूर से दर्शन करने आ रहे भक्त
2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

deepak deewan

Oct 14, 2026

राजगढ़ की माता जालपा

राजगढ़ की माता जालपा image patrika

Mata Jalpa Rajgarh : देश-प्रदेश में नवरात्रि की धूम मची हुई है। जहां घरों में व्रत रखकर मां की पूजा पाठ कर रहे हैं वहीं सभी शक्तिपीठों पर माता के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग रहीं हैं। एमपी के राजगढ़ के सभी देवी मंदिरों में भी यही हालात हैं। यहां के कुछ मंदिर तो बहुत विख्यात हैं। राजगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 4 किमी दूर टेकरी पर विराजी हैं मां जालपा। मंदिर में गेहूं के दानों की गणना से विवाह मुहूर्त तय होते हैं। मन्नत मांगने का तरीका तो बेहद खास है। मां जालपा के मंदिर में मन्नत पूरी होते ही स्वस्तिक चिन्ह उल्टे से सीधा हो जाता है। राजगढ़ वाली माता के दर्शन करने दूर दूर से भक्त आ रहे हैं।

भील राजा की कुलदेवी मां जालपा

जनश्रुतियों के अनुसार 550 वर्ष पूर्व भील राजा इस मंदिर को अपनी कुलदेवी मानते थे। सिंहवाहिनी माता की पाषाण प्रतिमा के विषय में मान्यता है कि यह पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुई थी। शुरुआती समय में एक चबूतरे पर विराजी थीं। तब के शासकों ने मंदिर बनवाने प्रयास किया, पर दीवारें टिक नहीं पाईं। बाद में जनसहयोग से मंदिर का निर्माण किया गया।

मंदिर की विशेषता यहां की 'पाती' परंपरा

लगभग 1100 वर्ष पुराने माता जालपा के मंदिर में आस्था के कई अनोखे रंग देखने को मिलते हैं। मंदिर की विशेषता यहां की 'पाती' परंपरा है। जिन परिवारों को पंचांग में विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं मिलता, वे ज्वार या गेहूं के दाने लेकर माता दरबार में पहुंचते हैं। यहां पुजारी पारंपरिक तरीके से दानों की गणना कर विवाह की शुभ तारीख बताते हैं।

मंदिर में उल्टा स्वस्तिक

पं. धर्मेंद्र शर्मा के अनुसार श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना के लिए मंदिर में उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं। मनोकामना पूरी होने पर फिर आकर सीधा स्वस्तिक बनाते हैं, जिसे माता के प्रति आभार का प्रतीक माना जाता है। जालपा वाली माता के चमत्कार के कई किस्से कहे सुने जाते हैं।

ऐसे पहुंचें

सड़क मार्ग: जयपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे पर राजगढ़ जिला मुख्यालय से चार किलोमीटर खिलचीपुर की ओर पहाड़ी पर स्थित है मंदिर।

रेल मार्ग: नजदीकी रेलवे स्टेशन ब्यावरा। यहां से मंदिर की दूरी लगभग 26 किलोमीटर।

हवाई मार्ग: नजदीकी एयरपोर्ट राजाभोज अंतरराराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल। यहां से सड़क मार्ग से 132 से 135 किलोमीटर दूर।

Shardiya Navratra 2026: किस्मत बदल सकता है नवरा​त्र का पहला दिन, 3 राशिवालों को मिल सकती है संपत्ति

ये भी पढ़ें
navratri 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2026 09:28 am

Published on:

14 Oct 2026 09:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / मन्नत पूरी होते ही उल्टे से सीधा हो जाता है स्वस्तिक, राजगढ़ वाली माता करती चमत्कार

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वेतन मांगने पर बजट न होने का मिल रहा हवाला, नौकरी जाने का डर, राजगढ़ में आउटसोर्स कर्मचारियों का दर्द

Outsource Employees
राजगढ़

राजगढ़ में घर के सामने खेल रही 15 माह की मासूम पर कुत्ते का हमला, गंभीर घायल

Stray Dog Attack
राजगढ़

14 की उम्र में बेचा, 15 साल में बनी मां, अब राजगढ़ में पीड़िता को सता रहा एक और डर

Evil Practice
राजगढ़

भांजे की मौत की खबर से उज्जैन में मौसी को लगा सदमा, निधन

Family Tragedy Nephew Aunty Death
राजगढ़

राजगढ़ में रजिस्ट्री का दबाव, पटवारी संघ अध्यक्ष के लिए तहसीलदार ने कहे अपशब्द, बाद में मांगी माफी

Khujner Tehsildar Patwari
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.