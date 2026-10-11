Navratri 2026: पेड़ों में ‘उल्टे नारियल’ बांधने से पूरी होती है हर मनोकामना, इंदौर के इस मंदिर में लगती है भीड़

शहर के एमआर-10 स्थित दिव्य शक्तिपीठ में मां दुर्गा के साथ कालिका माता और सरस्वती माता के दर्शन होते हैं। यहां हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध ज्वाला देवी मंदिर से लाई गई ज्योत करीब तीन वर्षों से अखंड रूप से प्रज्वलित है। पीठ की प्रमुख दिव्या गुप्ता बताती हैं कि माता की ज्योत हिमाचल से तीन दिन में लाई गई थी। छह गाड़ियों में भक्त ज्योत को गोद में रखकर लेकर आए थे। इस बार नवरात्र में ज्योत का तीसरा स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। नवरात्र पर्व को देखते हुए मंदिर को नारियल और मौली से सजाया गया है। नौ दिनों तक विशेष अनुष्ठान होंगे। दिव्य शक्तिपीठ का गरबा भी खास है। यहां केवल लड़कियां गरबा करती हैं। नवरात्र के दौरान देवी आराधना के साथ यह आयोजन मंदिर परिसर में आकर्षण का केंद्र रहेगा। नवरात्र के नौ दिन शहर में धूम रहेगी। शहर के देवी मंदिरों में चूनर यात्राएं निकलेंगी तो कहीं धार्मिक आयोजन होंगे।