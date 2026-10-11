शरीर में लाल चकत्तों के साथ दिखे ये 6 लक्षण, तो हो जाएं अलर्ट, तेजी से फैल रहा वायरल बुखार

Bhopal news: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में वायरल का प्रकोप छाया हुआ है। बुखार, प्लेटलेट्स में गिरावट और शरीर पर लाल चकत्ते ये लक्षण डेंगू की आशंका बढ़ा रहे हैं, लेकिन जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आने से मरीज और परिजन असमंजस में हैं। मौसम बदलने के साथ वायरल संक्रमण के मरीज भी बढ़ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में 20 से 22 फीसदी तक इजाफा बताया जा रहा है। लक्षणों में समानता के कारण डेंगू, चिकनगुनिया और दूसरे संक्रमणों के बीच अंतर करना आसान नहीं है। ऐसे में मरीज बीमारी की पुष्टि के लिए जांच करा रहे हैं। खांसी बुखार में स्वाइन फ्लू की आशंका होने पर जांच का खर्च भी बढ़ सकता है।