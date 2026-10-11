भोपाल के बाहर से गुजरेगा ’65 किमी’ लंबा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, शहर में बंद होगी ट्रकों की एंट्री

वर्तमान में जिले के इंडस्ट्रियल क्षेत्र तक पहुंचने कोई कॉरिडोर नहीं है। इससे 45 मिनट में सभी इंडस्ट्रियल क्षेत्र से गुजरा जा सकेगा। स्थिति ये बनेगी कि इंडस्ट्रियल एरिया के भारी वाहन शहरी सीमा से 20 किमी दूर ही रहेंगे। इसका लाभ भी इन्हें मिलेगा। रोजाना 1500 ट्रकों का ईंधन खर्च छह लाख रुपए तक घटेगा। यानी अभी जो ईधन खर्च 26 लाख रुपए रोजाना है वह 20 लाख रुपए तक रह जाएगा। टीएंडसीपी ने भोपाल मास्टर प्लान में इसे तय कर दिया है। अगले दस साल में इसका निर्माण करने की समय सीमा भी तय की।