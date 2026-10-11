एम्स भोपाल बना पहला NABH अस्पताल, केंद्र सरकार ने जारी किया नया प्रमाण पत्र

एम्स में अभी चौबीसों घंटे आपातकालीन और ट्रामा केयर की सुविधा उपलब्ध है। हृदय, फेफड़े, कैंसर, न्यूरोलॉजी और अन्य विभागों में इलाज उपलब्ध है। 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर सहित एनेस्थीसिया मशीनों और आईसीयू है। कैंसर रोगियों के सटीक इलाज के लिए लीनियर एक्सेलेरेटर और रेडियोथेरेपी/रक्त विकिरण की सुविधा भी उपलब्ध है। एलोपैथी के साथ-साथ धनवंतरी भवन में आयुर्वेद और यूनानी पद्धति से पंचकर्म इलाज की सुविधा मिलती है। वाट्सऐप के माध्यम से ओपीडी अपॉइंटमेंट, जांच रिपोर्ट डाउनलोड, डिस्चार्ज समरी और जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की डिजिटल सुविधा मरीजों के लिए की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पेज इंडिया सहायता केंद्र, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और फ्लोर डायरेक्टरी की सुविधा मिल रही है।