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गोद भराई में हुई बात से पलटा वर पक्ष, दतिया में दूल्हे ने दुल्हन से कहा- 10 लाख नहीं दिए तो नहीं होगी शादी

Dowry Demand: गोद भराई के समय 20 लाख रुपए पर बनी थी समहति, अब 10 लाख रुपये अतिरिक्त मांग रहा वर पक्ष, लड़की के पिता ने पुलिस में की शिकायत।
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दतिया

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Shailendra Sharma

Oct 18, 2026

datia news

groom demands extra dowry 10 lakh marriage, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर (Source-Gemini)

Datia Dowry Demand: मध्यप्रदेश के दतिया जिले में दतिया में चिरुला थाना क्षेत्र में शादी तय होने के करीब चार महीने बाद दहेज में 10 लाख रुपए अतिरिक्त मांगने का मामला सामने आया है। फरियादी बृजेश यादव का आरोप है कि बेटी की गोद भराई के समय शादी के लिए 20 लाख रुपए में सहमति बनी थी, लेकिन बाद में लड़के और उसके पिता ने 10 लाख रुपए अतिरिक्त देने की मांग की।

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Updated on:

18 Oct 2026 05:29 pm

Published on:

18 Oct 2026 05:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / गोद भराई में हुई बात से पलटा वर पक्ष, दतिया में दूल्हे ने दुल्हन से कहा- 10 लाख नहीं दिए तो नहीं होगी शादी

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