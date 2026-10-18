गोद भराई में हुई बात से पलटा वर पक्ष, दतिया में दूल्हे ने दुल्हन से कहा- 10 लाख नहीं दिए तो नहीं होगी शादी

Datia Dowry Demand: मध्यप्रदेश के दतिया जिले में दतिया में चिरुला थाना क्षेत्र में शादी तय होने के करीब चार महीने बाद दहेज में 10 लाख रुपए अतिरिक्त मांगने का मामला सामने आया है। फरियादी बृजेश यादव का आरोप है कि बेटी की गोद भराई के समय शादी के लिए 20 लाख रुपए में सहमति बनी थी, लेकिन बाद में लड़के और उसके पिता ने 10 लाख रुपए अतिरिक्त देने की मांग की।