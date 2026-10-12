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ग्वालियर में 12वीं की छात्रा ने अचानक छोड़ी कोचिंग, मामा ने प्यार से पूछा तो लिपटकर रो पड़ी

Student Assault Case: 24 सितंबर को कोचिंग में छात्रा के साथ हुई थी ज्यादती, कोचिंग संचालक की धमकी से डरकर चुप रही कोचिंग छोड़ी।
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ग्वालियर

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Shailendra Sharma

Oct 12, 2026

Student Assault Case

Student Assault Case, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Meta AI)

Gwalior Student Assault Case: मध्यप्रदेश के ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में एक 12वीं क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कोचिंग संचालक पर ज्यादती का आरोप है, पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कोचिंग के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। पीड़ित छात्रा ने ज्यादती के बाद डर के कारण कोचिंग जाना छोड़ दिया था। जब छात्रा को भरोसे में लेकर मामा ने बात की तो छात्रा ने अपनी आपबीती रो-रोकर मामा को बताई।

कोचिंग में छात्रा से ज्यादती

पीड़ित छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि 24 सितंबर को उसके बैच की छुट्टी थी लेकिन सर ने उसे कोचिंग में बुलाया था। वो सुबह 8.30 बजे कोचिंग पहुंची, कोचिंग में सर सत्यजीत शाक्य ने उसके साथ गंदी हरकत की जिसका उसने विरोध किया। विरोध करने पर सर उसे बाल पकड़कर जबरदस्ती कमरे में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे। छात्रा डर गई और घर आने के बाद भी परिवार वालों को कुछ नहीं बताया।

कोचिंग छोड़ी, मामा को बताई आपबीती

पीड़िता ने बताया कि वो बुरी तरह डर गई थी और तभी मामी का ऑपरेशन भी होना था। वो घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी इसलिए चुप रही। उसने कोचिंग जाना छोड़ दिया। छात्रा बचपन से ही मामा के घर में रहकर पढ़ाई करती है, उसके अचानक कोचिंग छोड़ने से मामा को संदेह हुआ। मामा ने भरोसे में लेकर छात्रा से पूछताछ की तो छात्रा फूट-फूटकर रो पड़ी और मामा को पूरी आपबीती बताई। इसके बाद मामा छात्रा को लेकर थाटीपुर पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Updated on:

12 Oct 2026 04:16 pm

Published on:

12 Oct 2026 04:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर में 12वीं की छात्रा ने अचानक छोड़ी कोचिंग, मामा ने प्यार से पूछा तो लिपटकर रो पड़ी

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त्योहारों से पहले मिठास पर महंगाई का वार, तीन दिन में 500 रुपए प्रति क्विंटल उछली शक्कर

त्योहारों की रौनक बढऩे से पहले ही रसोई का बजट बिगडऩे लगा है। नवरात्र से दीपावली तक मिठाइयों, पकवानों और प्रसाद में घुलने वाली शक्कर अब जेब पर भारी पड़ रही है। महज तीन दिन में शक्कर के थोक भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल तक उछल गए। जो शक्कर कुछ दिन पहले 5100 से 5200 रुपए क्विंटल बिक रही थी, उसके दाम अब 5600 से 5700 रुपए तक पहुंच गए हैं। फुटकर बाजार में भी मिठास महंगी हो गई है और उपभोक्ताओं को शक्कर के लिए 55 से 60 रुपए प्रति किलो तक चुकाने पड़ रहे हैं।
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