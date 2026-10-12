ग्वालियर में 12वीं की छात्रा ने अचानक छोड़ी कोचिंग, मामा ने प्यार से पूछा तो लिपटकर रो पड़ी

पीड़िता ने बताया कि वो बुरी तरह डर गई थी और तभी मामी का ऑपरेशन भी होना था। वो घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी इसलिए चुप रही। उसने कोचिंग जाना छोड़ दिया। छात्रा बचपन से ही मामा के घर में रहकर पढ़ाई करती है, उसके अचानक कोचिंग छोड़ने से मामा को संदेह हुआ। मामा ने भरोसे में लेकर छात्रा से पूछताछ की तो छात्रा फूट-फूटकर रो पड़ी और मामा को पूरी आपबीती बताई। इसके बाद मामा छात्रा को लेकर थाटीपुर पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।