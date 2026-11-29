Datiya news: दोस्तों के साथ शौक के तौर पर शुरू हुई सिगरेट और शराब की लत युवाओं को बीमारियों की गिरफ्त में ले लेती है, इसका अहसास युवाओं को तब होता है, जब थोड़ी दूर पैदल चलने पर ही सांस फूलने लगती है। अब 25 से 30 साल की उम्र में भी युवा जल्दी थकने, हांफने और सांस लेने में परेशानी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे है। डॉक्टरों के मुताबिक धूम्रपान, तंबाकू का सेवन और बढ़ता प्रदूषण फेफड़ों की कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं, लगातार शराब का सेवन लिवर को नुकसान पहुंचा रहा है। जिले में टीबी के करीब 1526 मरीज सामने आना भी चिंता बढ़ा रहा है। इनमें एक साल के बच्चे भी शामिल है।