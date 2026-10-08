पन्ना के देवेन्द्रनगर-सतना रेलखंड का GM ने लिया जायजा, न्यू कमीशनिंग कार्यों की परखी प्रगति

महाप्रबंधक ने रेलखंड के विकास के साथ यात्री सुविधाओं और माल परिवहन से जुड़ी अधोसंरचना को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने उपलब्ध रेल सुविधाओं का क्षेत्रीय विकास के लिए बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों को समय पर पूरा करने तथा प्रगति की नियमित समीक्षा करने के लिए कहा गया। निरीक्षण के दौरान अपर महाप्रबंधक एवं प्रमुख मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता एकनाथ मोहकर, प्रमुख मुख्य इंजीनियर आशुतोष, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक राजेश कुमार मंडल, प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक अरविन्द कुमार रजक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण एम.एस. हाशमी, प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर मुकेश सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।