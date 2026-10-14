केंचुए जैसा दिखने वाला दुनिया का अनोखा सांप पन्ना में मिला, बिना नर के देता है संतान को जन्म

Panna News : प्रकृति की दुनिया भी अजीबोगरीब जीवों से भरी पड़ी है। कुछ जीव ऐसे हैं, जिनकी विशेषताएं वैज्ञानिकों को भी हैरान करती हैं। ऐसा ही एक अनोखा सर्प ब्राह्मिनी ब्लाइंड स्नेक बुधवार शाम को मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के प्रसिद्ध मानसूनी पर्यटन स्थल परिसर बृहस्पति कुंड में नजर आया। केंचुए जैसा दिखने वाला ये छोटा सा सांप अपनी अनूठी जैविक विशेषताओं के कारण खास पहचान रखता है। इसे आम बोलचाल में फूलों की क्यारी वाला सांप भी कहा जाता है।