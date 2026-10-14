बीना में किसानों को बेची जा रही नकली खाद! 2 हजार रुपए बोरी में खरीदी DAP, जांच में जुटा कृषि विभाग

किसानों को खाद का इस्तेमाल करते वक्त उसके नकली होने की आशंका हुई। इसके बाद उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार हेमराज मेहर और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अवधेश राय ने मामले की जांच शुरु की। शुरुआती जांच में खाद संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने उसके सैंपल लिए, ताकि जांच के जरिए खाद की वास्तविक गुणवत्ता का पता लगाया जा सके। बताया ये भी जा रहा कि, किसानों को खाद बेचने वाले रोहित राय का मोबाइल फोन फिलहाल बंद है। इससे मामले की जांच और संबंधित व्यक्ति से पूछताछ में खठिनाई आने की संभावना है।