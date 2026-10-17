रबी सीजन से पहले खंडवा में भारतीय किसान संघ की दो टूक, अधिकारियों के सामने रखीं अहम मांगें

रबी सीजन में सिंचाई के लिए निर्बाध और व्यवस्थित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का विषय भी बैठक के दौरान उठाया गया। विद्युत विभाग से मांग की गई कि, बिजली के तारों और खंभों की मरम्मत, जरूरत के हिसाब से पुराने तारों और खंभों को बदलने के साथ-साथ विद्युत लाइनों के मेंटेनेंस जल्द पूरा कराया जाए। साथ ही, किसानों को सिंचाई के लिए दो महीने के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन देने पर भी जोर दिया गया, ताकि किसान समय रहते अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें। विद्युत व्यवस्था में सुधार कर किसानों को समय पर कनेक्शन और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई, जिससे खेती का काम प्रभावित न हो।