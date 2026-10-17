एमपी के सिंगरौली में भूकंप के झटके, आखिर यहां दोपहर में ही क्यों कांपती है धरती?

-16 मार्च 2022 को दोपहर 3.09 बजे 15 किमी गहराई में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 3.1 थी।

-26 दिसंबर 2023 को दोपहर 2.50 बजे भी धरती कांपी और देवसर, माड़ा, चितरंगी, बैढ़न में झटके लगे, तीव्रता थी 3.3

-15 मार्च 2024 को एक बार फिर दोपहर 1.48 बजे धरती हिलने लगी और तीव्रता 3.1 मापी गई।

-26 मार्च 2025 को 3.5 तीव्रता का भूकंप दोपहर 3.10 बजे महसूस किया गया।

-27 मार्च 2025 को 3.5 के करीब तीव्रता का भूकप आया था। लोग घरों से बाहर आ गए थे।

-17जुलाई 2026 को शाम 4.03 बजे 3.4 तीव्रता का भूकंप आया, जो जमीन के 10 किमी भीतर था।

-26 जुलाई 2026 को दोपहर 1.44 बजे 3.4 तीव्रता का भूकंप आया, जो 10 किमी जमीन के अंदर था।

-8 अगस्त 2026 को दोपहर 2.06 बजे 3.7 तीव्रता मापी गई, जो 7 किमी भीतर जमीन में था।

-30 सितंबर 2026 को दोपहर 2 बजे 3.5 तीव्रता का भूकंप जमीन से 15 किमी नीचे आया था।