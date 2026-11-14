सिंगरौली में विकास के दावों की खुली पोल! बीमार को खाट पर लादकर नाला पार करा रहे आदिवासी ग्रामीण

Singrauli News :मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विकास के दावों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात ये हैं कि, आजादी के करीब 80 साल बाद भी देश के कई इलाकों में लोगों को मूलभूत सुविधाओं तक से वंचित रहना पड़ रहा है। इसकी ताजा बानगी देखने को मिली जिले के देवसर जनपद पंचायत के अमलकपुर-बेलवानी गांव में, जहां महज एक पुलिया न होने के कारण करीब एक हजार आदिवासी परिवारों को रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।