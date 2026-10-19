पति ने उचट कर मारी लात तो पत्नी ने पीट डाला, सिंगरौली में पानीपुरी के ठेले पर पंगा

Singrauli Husband Wife Fight: मध्यप्रदेश के सिंगरौली के बैढ़न बाजार में सोमवार शाम को उस वक्त हंगामा मच गया जब पति-पत्नी के बीच पानीपुरी के ठेले के पास पंगा हो गया। पति ने मारपीट शुरू कर दी तो पत्नी ने भी अपने दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर पति की जमकर पिटाई कर दी। करीब 20 मिनट तक रोड पर हंगामा चलता रहा और लोग तमाशबीन बनकर सबकुछ देखते और मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। बताया जा रहा है कि पति शराब के नशे में था, जिसे पहले पत्नी व रिश्तेदार समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं माना और इसी कारण नौबत मारपीट तक पहुंच गई।