27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

“ऐसे भड़कते हैं जैसे कोई बैल को लाल कपड़ा दिखा देता है” शिवराज सिंह चौहान का गुस्से भरा बयान

Shivraj Singh Chouhan : शिवराजसिंह चौहान ने कांग्रेस के लिए कही तीखी बात, खड़गे के बयान के मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिया बयान
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Updated: 27 Oct 2026, 2:55 PM IST

shivraj singh chouhan

शिवराज सिंह चौहान (फोटो सोर्स- ANI)

Shivraj Singh Chouhan : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में दिए गए विवादास्पद बयान का विरोध जारी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बयान के लिए एक बार पुन: कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा। मोदी जी के विरोध में कांग्रेस Fear और Frustration की शिकार हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "मोदीजी का नाम लेते ही ऐसे भड़कते हैं जैसे कोई लाल कपड़ा बैल को दिखा देता है"।

एक दिन पहले भी शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था:

मन बहुत व्यथित है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे वरिष्ठ नेता से अपेक्षा थी कि वे मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री जी के पूज्य पिताजी के बारे में ऐसी अमर्यादित भाषा भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, जीवन मूल्यों और शालीनता के खिलाफ है।

ऐसा लगता है कि पराजित होते-होते कांग्रेस इतनी बौखला गई है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। मैं सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या खड़गे जी ने गांधी परिवार के इशारे पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? यदि नहीं, तो क्या कांग्रेस उनसे इस्तीफा लेगी?

मोदी जी करोड़ों-करोड़ जनता के हृदय के हार हैं। उनका और उनके परिवार का अपमान देश सहन नहीं करेगा। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्या ऐसी अमर्यादित भाषा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की गरिमा के अनुरूप है?

मंगलवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने एक्स हेंडल पर वीडियो जारी कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा:

कांग्रेस की सोचने की समझने की और सुनने की क्षमता ही समाप्त हो गई है। आश्चर्य है कि उनके कार्यकर्ता ने कहा कु्छ और सुना कुछ। मोदीजी की लोकप्रियता के कारण यह बौखलाहट है कि उनका नाम सुनते ही ऐसे भड़कते हैं जैसे कोई लाल कपड़ा बैल को दिखा देता है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया ये कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है और कफन में अंतिम कील है। मर्यादाओं को तार तार कर दिया। शिष्टाचार को पैरों तले कुचल दिया। जो पार्टी इतनी कनफ़्यूज हो कि अपने ही कार्यकर्ता को पीट दे, क्या वो देश चलाने की योग्यता रखती है!

Asaram Bapu : दीवाल पर माथा पटकने लगा था आसाराम, रियायत के लिए कांस्टेबल के पकड़ लिए पैर

ये भी पढ़ें
Asaram Bapu Story

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2026, 2:55 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / “ऐसे भड़कते हैं जैसे कोई बैल को लाल कपड़ा दिखा देता है” शिवराज सिंह चौहान का गुस्से भरा बयान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वल्लभ भवन की पांचवी मंजिल क्यों हुई बदनाम! कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा आरोप

जीतू पटवारी
भोपाल

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के निवास पर पहुंचे एमपी के प्रसिद्ध संत, नतमस्तक हुआ पूरा परिवार

prominent saints of mp visit jitu patwari residence
भोपाल

पत्रिका पड़ताल: एक साथ कैसे जलीं 8 बसें ! रहस्य बरकरार, भोपाल में अग्निकांड ने खोली ISBT की पोल

बसों में आग (Photo Source - Patrika)
भोपाल

एमपी में बनेंगे 17 नए सबस्टेशन, 400 किमी. लाइनें बिछाने की तैयारी शुरु, गांव तक पहुंचेगी बिजली

ट्रांसमिशन लाइन, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

घर में लगा स्मार्ट मीटर जला तो देने होंगे ₹5500, सील टूटी तो 400, MP के उपभोक्ताओं पर बढ़ा बोझ

smart meter burn charge 5500 rupees seal breaking charge
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.