“ऐसे भड़कते हैं जैसे कोई बैल को लाल कपड़ा दिखा देता है” शिवराज सिंह चौहान का गुस्से भरा बयान

कांग्रेस की सोचने की समझने की और सुनने की क्षमता ही समाप्त हो गई है। आश्चर्य है कि उनके कार्यकर्ता ने कहा कु्छ और सुना कुछ। मोदीजी की लोकप्रियता के कारण यह बौखलाहट है कि उनका नाम सुनते ही ऐसे भड़कते हैं जैसे कोई लाल कपड़ा बैल को दिखा देता है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया ये कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है और कफन में अंतिम कील है। मर्यादाओं को तार तार कर दिया। शिष्टाचार को पैरों तले कुचल दिया। जो पार्टी इतनी कनफ़्यूज हो कि अपने ही कार्यकर्ता को पीट दे, क्या वो देश चलाने की योग्यता रखती है!