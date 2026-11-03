Bhopal : लोगों को भारी पड़ रही दिवाली की सफाई, रोज 200 मरीज पहुंच रहे आरआइआरडी

Bhopal RIRD : दिवाली पर घर चमकाने की तैयारी सांसों पर भारी पड़ रही है। अलमारियों, पर्दों, पंखों और फर्नीचर की सफाई से उड़ते धूल के कण, पॉलिश के केमिकल कण और बदलता मौसम सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। अस्थमा, एलर्जी और सीओपीडी के मरीजों पर इसका ज्यादा असर पड़ रहा है। क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्थान (आरआइआरडी) में रोज 180 से 200 मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें 100 मरीज मौसमी बदलाव से प्रभावित हैं। धूल और केमिकल्स से सांस के मरीजों के लिए मुश्किलें बढ़ रहीं हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सावधानी बरतने की खासी जरूरत है। पॉलिश के केमिकल के साथ ही मौसम भी लोगों को प्रभावित कर रहा है।