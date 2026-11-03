Bhopal में 836 करोड़ से बन रहे अयोध्या बायपास की डिजाइन में बड़ी चूक, कॉलोनियों पर हादसे का खतरा

इंजीनियर सुदेश श्रीवास के अनुसार वृंदावन नगर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने अंडरपास बनाने के बजाय उसे थोड़ा हटाकर निर्मित किया जा रहा है। ऐसे में मुख्य मार्ग से निकलने वाले वाहनों को अंडरपास तक पहुँचने के लिए अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा और राजमार्ग पर अचानक तीखा मोड़ लेना होगा। इसी तरह 10-लेन हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों के सामने अचानक वाहनों के मुड़ने से हादसों की आशंका बनी रहेगी। स्कूली बसों, वरिष्ठ नागरिकों और आपातकालीन सेवाओं के लिए यह मोड़ रोजाना की आफत साबित होगा। इंजीनियर रोहित भेसोटा के अनुसार इंडियन रोड कांग्रेस के कोड 55 के अनुसार, हाईवे निर्माण से पहले रहवासियों के सुचारू आवागमन के लिए सर्विस रोड बनाना जरूरी है। इससे बारिश के दिनों में सड़क पर कीचड़ फैल रहा है। रोजाना गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालक फिसलकर गिर रहे है, जिससे रोज छोटे-बड़े हादसे हो रहे हैं।