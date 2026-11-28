जबलपुर. ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, ट्रैवल, शादी या कैजुअल आउटिंग में डिफरेंट हेयर एक्सेसरीज ट्रेंड में हैं। सोशल मीडिया, फैशन इन्फ्लूएंजर्स और कोरियन ब्यूटी ट्रेंड्स ने हेयर स्टाइलिंग को नए आयाम दिए हैं। अब महिलाएं केवल कपड़ों या ज्वेलरी पर ही नहीं, बल्कि हेयर एक्सेसरीज पर भी खास ध्यान दे रही हैं। फैशन स्टाइलिस्टों के अनुसार इन दिनों ऐसी एक्सेसरीज पसंद की जा रही है, जो अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल रेडी करे। इसमें मेटल हेयर कफ और स्कार्फ एक्सेसरीज फर्स्ट चॉइस बनी हुई है।